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اليوم .. طلاب الثانوية العامة يمتحنون في اللغة الثانية والاقتصاد
طلاب ـ الثانوية العامة

اليوم .. طلاب الثانوية العامة يمتحنون في اللغة الثانية والاقتصاد

2017-06-06 08:09:25
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يؤدى اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة، اختبار مادتى اللغة الأجنبية الثانية” فرنساوى وألمانى وأسبانى وإيطالى وصينى”، والإقتصاد، ولأول مرة يعقد امتحان فى اللغة الصينة لطلاب الثانوية العامة.

وكان طلاب الثانوية العامة، اختبروا الأحد الماضى فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

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