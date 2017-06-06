ساويرس يحذر من هجمات إرهابية بعد قطع العلاقات مع قطر

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه من المتوقع تصاعد الهجمات الإرهابية بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، معتبرًا الدوحة المركز الرئيسي للإرهاب في العالم. وناشد ساويرس، ...