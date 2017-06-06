"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 392017-06-06 07:55:18
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مُثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر، فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 39
الإسكندرية 19 36
مطروح 18 32
بورسعيد 22 30
دمياط 22 31
بلطيم 23 33
الإسماعيلية 22 39
السويس 23 39
العريش 18 34
نخل 15 37
طابا 17 38
الطور 24 35
مرسى علم 27 35
الغردقة 28 37
شرم الشيخ 29 38
رفح 17 33
كاترين 15 33
سيوة 27 43
المنيا 23 40
الفيوم 24 40
رأس سدر 24 38
أبو سمبل 26 42
وسط الدلتا 24 39
أسيوط 24 40
سوهاج 24 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
شلاتين 24 38
حلايب 26 36
الوادي الجديد 27 41
قنا 26 41
نويبع 27 36
السلوم 20 30
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 44
المدينة 27 43
الرياض 24 41
المنامة 29 35
أبوظبي 31 42
الدوحة 29 39
الكويت 30 45
دمشق 13 35
بيروت 22 27
عمان 17 33
القدس 18 30
غزة 22 31
بغداد 26 43
مسقط 30 35
صنعاء 13 30
الخرطوم 29 43
طرابلس 19 28
تونس 19 29
الجزائر 17 24
الرباط 15 26
نواكشوط 24 36
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 13 25
إسطنبول 18 24
إسلام آباد 25 39
نيودلهي 30 42
جاكرتا 24 33
بكين 14 29
كوالالمبور 24 33
طوكيو 17 24
أثينا 18 29
روما 16 27
باريس 11 22
مدريد 14 29
برلين 11 23
لندن 11 15
مونتريال 11 17
موسكو 8 16
نيويورك 14 23
واشنطن 15 24
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