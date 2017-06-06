أعرب وزراء خارجية مصر والجزائر و تونس مساء الاثنين بالجزائر عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل، مشيدين بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر وبرؤيتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار و المصالحة الوطنية.

وعبر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الجزائري عبد القادر مساهل والتونسي خميس الجيهناوي من خلال “إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” المتوج لأعمال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا الذي عقد اليوم بالجزائر عن “ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الاتفاق السياسي”.

وأشاد وزراء الدول الثلاث ب”الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية و ميدانية ليبية مهمة”.

وأكد “إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم اطلاقتها بمبادرة من الجزائر في مايو 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز و “بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره وذكروا بمختلف مخرجات اجتماعاتها”.

وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بالجزائر في الثامن من مايو المنصرم على ضرورة الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ونبذ كل أنواع العنف والتدخل الخارجي، خاصة التدخل العسكري وذلك من أجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد.

