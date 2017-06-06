القاهرة .. تشارك وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في ورشة عمل حول “رؤية القيادات السابقة للجهاز في تفعيل منظومة إصلاح الخدمة المدنية بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة 2016” والتي ينظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

القاهرة .. تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية وتبين مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشؤونه.

عمان .. يقوم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بزيارة إلى الكويت، يجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

جنيف .. تبدأ أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف والتى تستمر حتى 23 يونيو الجارى، حيث تتناول بالبحث العديد من قضايا حقوق الإنسان في العالم وذلك من خلال الاستماع إلى تقارير للمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في دول بعينها أو فى موضوعات كلفهم المجلس بمتابعتها ومنها الحق فى الغذاء والحق فى التنمية والصحة وغيرها.