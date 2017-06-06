أكد الإعلامي عزمي مجاهد، أن اليوم تاريخي بالنسبة لمصر والوطن العربي ككل، حيث يشهد ذكرى نصر أكتوبر 73 في العاشر من رمضان، وانتصارنا على اليهود، وسقوط قطر دولة الإرهاب، واتفاق 7 دول على حصارها وقطع العلاقات معها.

وأضاف في برنامجه “الملف” المذاع على شاشة “العاصمة”، اليوم الإثنين، أن مصر التى كشفت للعالم دور قطر في تمويل الإرهاب، وهذا وسام شرف على صدر كل مصري، معتبرًا أن ماحدث اليوم هو زلزال سياسي لقطر، هز أركان الدولة.

وقال إن الرعب يجتاح قطر، وهناك تكدس في المطارات بعد غلق سماء الخليج أمام دويلة الإرهاب، وهناك فوضي في سحب الودائع، وسقوط قطاع المصارف ونقص السلع الأساسية بعد غلق المنفذ البري مع الرياض، ومخاوف من أزمة غذاء تسبب في تكدس المواطنين بالمحلات، وفراغها من السلع.