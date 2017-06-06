أعلنت الشرطة البريطانية إخلاء سبيل جميع المشتبه فيهم على خلفية الهجمات التي وقعت مساء السبت وسط العاصمة لندن، وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 48 آخرين.

وقالت الشرطة في بيان صحفي، إن الموقوفين البالغ عددهم 12 شخصا “تم الإفراج عنهم جميعا دون توجيه أي تهم لهم بعد إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من عدم صلتهم بالهجمات الإرهابية”.

ويذكر أن الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البريطانية مساء السبت الماضي بدأت بعملية دهس للمارة باستخدام شاحنة صغيرة فوق (جسر لندن) ثم خرج منفذو الاعتداء الثلاثة من الشاحنة في منطقة (بارا ماركيت) القريبة وقتلوا وجرحوا العشرات من مرتادي المطاعم طعنا بالسكاكين قبل أن يقتلوا برصاص الشرطة.

وعثر رجال الأمن على أحزمة ناسفة بلاستيكية ملفوفة حول جثث منفذي الاعتداءات قالت بشأنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها مزورة واستخدمت لإثارة الهلع بين الناس عندما كان المعتدون يطعنون الضحايا عشوائيا.