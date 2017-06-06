ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى الكويت، اليوم الثلاثاء.

وبثت “بترا”، تنويها طلبت فيه إلغاء خبر زيارة الملك عبد الله إلى الكويت الذي كانت نشرته في وقت سابق.

ونقل موقع “24” الإماراتي، عن مصادر رفيعة المستوى، إن سبب إلغاء الزيارة غير معروفًا، قائلأ إن “الزيارة التي كان من المقرر أن تجري الثلاثاء ألغيت، دون إعطاء مزيد من التفاصيل”.

وفى ذات السياق أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن “الملك تلقى اتصالًا هاتفيًا، أمس الإثنين، من “أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، والتطورات الراهنة في المنطقة”.

وكان من المتوقع أن تهدف الزيارة بحث آخر التطورات بقضية قطع الدول الخليجية العلاقات مع الدوحة في أعقاب التصريحات الأخيرة التي صدرت عن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وامتنع كل من الأردن والكويت عن التعليق على هذه التطورات.