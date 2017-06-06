تكدس آلاف السيارات القادمة من السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع قطر

أفادت قناة “سكاي نيوز” في خبر عاجل لها بتكدس آلاف السيارات القادمة من السعودية في منفذ سلوى الحدودي مع قطر أمس الإثنين، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين قطع علاقاتها مع الدوحة، وبعد مهلة 48 ساعة لمواطني قطر بمغادرة أراضي هذه الدول لأسباب أمنية.

وبينت مقاطع فيديو مئات السيارات والشاحنات المصطفة على مسافات كيلومترات طويلة وهي تتجه إلى قطر.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، بيانا أوضحت فيه، أنه إنفاذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها.