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الرئيس السوداني: لقاء مرتقب يجمع أمير الكويت وملك السعودية لحل الأزمة القطرية
الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني: لقاء مرتقب يجمع أمير الكويت وملك السعودية لحل الأزمة القطرية

2017-06-06 01:04:01
أ ش أ

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن أزمة قطع عدة دول عربية علاقاتها مع قطر.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن أمير دولة الكويت، أكد للرئيس السوداني، أنه سيغادر للمملكة العربية السعودية لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والقيام بمساعٍ لاحتواء الأزمة ومحاولة ترتيب البيت العربي.

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