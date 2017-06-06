علق الدكتور سمير غطاس، الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس النواب، على المقاطعات العربية والخليجية لدولة قطر قائلًا: “دول الخليج كانت تشكل مظلة حماية لأمير قطر تميم بن حمد ونظامه لكن صبرها نفد من تصرفاته”، منوها أن مصر كشفت أمام دول مجلس التعاون الخليجي دور تميم فى دعم الإرهاب.

وقال في حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الإثنين، إن قطر مولت الجماعات الإرهابية فى ليبيا فقط بنحو 75 مليون يورو، منوها أن قطر إمارة صغيرة ولديها أكبر مخزون استراتيجي من الغاز في العالم.

وأردف: “قطر تخدم المشروع الإيراني في المنطقة وتحاول أن تلعب دورا إقليميا أكبر من حجمها، كما أن تميم أقام علاقات قوية مع إسرائيل وجماعة الإخوان”، منوها أنها تستخدم قناة الجزيرة في توسيع دورها الإقليمي فى المنطقة.