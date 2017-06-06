قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الهيئة بدأت بالفعل ي تشكيل أربع لجان سيتم إقرارهم خلال اجتماع لها الأسبوع المقبل، لبحث مشاكل المؤسسات القومية والعمل على إخراجها من أزماتها.

وأضاف جبر - في تصريحات مساء اليوم - أن اللجان الأربع هى (الأداء الصحفي ـ الديون - الاستثمار - التدريب وتنمية المهارات)، موضحا أن هذه اللجان ستتعاون مع المؤسسات الصحفية لتبادل الرأي حول الخطط والبرامج لإصلاح الهياكل التمويلية وبحث ملفات الديون وملفات الاستثمار والدعم لكافة المؤسسات، بالإضافة إلى ملف التدريب وتنمية مهارات العاملين بها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم التعاون بين الهيئة ورؤساء المؤسسات في هذا الشأن، مؤكدا أنه فيما يتعلق بهذا الأمر لا تدير الهيئة المؤسسات، ولكن تقدم لها المساعدة والدعم الفني والمادي.. مشيرا إلى أن دورها هو تبادل الرأي وتلقى خطط الإصلاح والتطوير ومراقبة تنفيذها من أجل النهوض بالمؤسسات.