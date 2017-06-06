"الوطنية للصحافة" تجتمع الأسبوع المقبل لإقرار تشكيل أربع لجان لحل أزمات المؤسسات القومية2017-06-06 00:30:02
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الهيئة بدأت بالفعل ي تشكيل أربع لجان سيتم إقرارهم خلال اجتماع لها الأسبوع المقبل، لبحث مشاكل المؤسسات القومية والعمل على إخراجها من أزماتها.
وأضاف جبر - في تصريحات مساء اليوم - أن اللجان الأربع هى (الأداء الصحفي ـ الديون - الاستثمار - التدريب وتنمية المهارات)، موضحا أن هذه اللجان ستتعاون مع المؤسسات الصحفية لتبادل الرأي حول الخطط والبرامج لإصلاح الهياكل التمويلية وبحث ملفات الديون وملفات الاستثمار والدعم لكافة المؤسسات، بالإضافة إلى ملف التدريب وتنمية مهارات العاملين بها.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم التعاون بين الهيئة ورؤساء المؤسسات في هذا الشأن، مؤكدا أنه فيما يتعلق بهذا الأمر لا تدير الهيئة المؤسسات، ولكن تقدم لها المساعدة والدعم الفني والمادي.. مشيرا إلى أن دورها هو تبادل الرأي وتلقى خطط الإصلاح والتطوير ومراقبة تنفيذها من أجل النهوض بالمؤسسات.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
السعودية تؤكد التزامها بتسهيل الحج والعمرة للقطريين
قررت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر، إلا أنها أكدت التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. وقال البيان الذي ...Mon, 05 Jun 2017 06:40:29 GMT
-
صحيفة بريطانية: بعد عامين من الحرب .. اليمن على شفا دمار كامل - محيط
رأت صحيفة اندبندنت البريطانية أن اليمن تعثر في ظلام الدمار بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من سنتين بين الحوثيين وحلفائهم بما فيهم الرئيس السابق على…Mon, 05 Jun 2017 12:52:48 GMT
-
الاتحاد السعودي يقاطع القنوات الرياضية القطرية
كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفني، من الحديث مع شبكة قنوات “Bein sports”، و”الكأس” القطرية. وذكرت ...Mon, 05 Jun 2017 10:20:10 GMT
-
"الجارديان": قطع العلاقات مع قطر القرار الأخطر بالمنطقة منذ سنوات
وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة ...Mon, 05 Jun 2017 09:21:51 GMT
-
الشرطة البريطانية تكشف هوية اثنين من منفذي هجوم لندن
كشفت الشرطة البريطانية،اليوم الأثنين هوية اثنين من منفذي هجوم لندن وهما خرام بات، الباكستاني الأصل، ورشيد رضوان المغربي من أصول ليبية. وأوضحت الشرطة -في بيان ...Mon, 05 Jun 2017 18:39:12 GMT
-
كرم جبر: تم إقرار صرف العلاوة وفقا لظروف كل مؤسسة
قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه تم إقرار صرف العلاوة الخاصة بالعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بأثر رجعي منذ إعلانها في يوليو الماضي. ...Mon, 05 Jun 2017 18:40:15 GMT
-
تحت شعار "عالم خال من فيروس سى".. تعاون بين "Ignite camps" و حملة "تور اند كيور" للسياحة العلاجية
قامت شركة برايم فارما المسوق العالمى لبرامج تور اند كيور”Tourn'Cure” للسياحة العلاجية من مرض التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر بالتعاون مع ايجنيت مصر“Ignite camps” ...Wed, 17 May 2017 12:55:48 GMT
-
"الوزراء": تشكيل لجنة لمتابعة أحوال المصريين العاملين في قطر
قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ان الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار تعليق العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا الي انه ...Mon, 05 Jun 2017 18:07:39 GMT