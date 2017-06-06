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مصادر: أمير الكويت يزور السعودية لحل أزمة قطع العلاقات مع قطر
امير الكويت الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ـ مجلس الامة الكويتي

مصادر: أمير الكويت يزور السعودية لحل أزمة قطع العلاقات مع قطر

2017-06-06 00:38:47
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أكدت مصادر كويتية، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيقوم بزيارة غدا الثلاثاء، إلى الرياض، ومنها إلى الدوحة في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين قطر والدول العربية.

وكان قد أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الإثنين، بتميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، طالبه خلاله بالعمل على تهدئة الموقف، وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر بالعلاقات الأخوية بين الأشقاء.

وأكد خلال الاتصال العمل على مسيرة التعاون الخليجي المشترك، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ما يربطهم من علاقات تاريخية راسخة.

وكانت 8 دول بينهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتخذت الدول المقاطعة عددا من الإجراءات الرامية لعزل قطر؛ لتأديبها على سلوكها الداعم للإرهاب.

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