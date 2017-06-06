أكد الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الناتج المحلي لقطر نصف ما تنتجه مصر، لافتًا إلى أنهم لديهم أموالًا طائلة.

وأضاف في حواره ببرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية “on live” مساء الإثنين، إلى أن تطلعات حكام قطر غير مناسبة لامكانيتها، لافتًا إلى أن قطر خلقت فضاءًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أنها أصغر من فعل ذلك.

وقال أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة للغاية في مصير قطر، مؤكدًا أن قطر تستند على أمريكا، وأنه إذا احمر البيت الأبيض سترتعد قطر.