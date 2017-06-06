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حدث فى مثل هذا اليوم 6 يونيو .. وفاة الفنان المصرى محمود المليجي
محمود المليجي

حدث فى مثل هذا اليوم 6 يونيو .. وفاة الفنان المصرى محمود المليجي

2017-06-06 00:07:37

1664 - تغير اسم المستعمرة الهولندية على الساحل الغربي من المحيط الأطلسي من نيو أمستردام إلى نيويورك.

1809 - صدور الدستور الحديث للسويد الذي يجعل منها ملكية دستورية، وقد جاء هذا الدستور بعد هزيمة السويد في الحرب ضد روسيا القيصرية والتي إنتهت بتنازل السويد عن فنلندا لصالح روسيا.

1919 - الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنين من السيادة الروسية على بلادهم بالحصول على الاستقلال التام بعد الاستقلال الجزئي الذي حصلت عليه في بداية القرن العشرين.

1925 - تأسيس مؤسسة كرايسلر العملاقة للسيارات.

1933 - افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

1944 - هجوم الحلفاء على شواطئ نورمندي الفرنسية أبان الحرب العالمية الثانية وبداية العد التنازلي لنهاية الحرب.

1967 - القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح: لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا إلى بابل.

1976 - إندلاع اضطرابات سويتو في جمهورية جنوب أفريقيا..

1982 - الجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل الأراضي اللبنانية حتى العاصمة بيروت.

1983 - وفاة الفنان المصرى محمود المليجي.

2004 - محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 سنة على أحكام المؤبد.

مقتل مصور البي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة مسرعة أثناء تصويره منزل أحد منتسبي تنظيم القاعدة.

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