أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مصر هي التي تقود الحرب على قوى الظلام، ونحن نلتف حول القوات المسلحة في حربها، ومع الرئيس ضد الإرهاب.

وأضاف جمعة، في احتفالية العاشر من رمضان، في ملتقى الفكر الإسلامي، بساحة مسجد الإمام الحسين، في حضور العديد من قيادات وزارة الأوقاف: “أننا يجب أن نتعلم من المحنة، مشيرا إلى أننا لا نعتدي ولا نرضى بأن يعتدى علينا ومن هنا خرج النصر في 1973 نصر أكتوبر وتم استرداد أرض سيناء الحبيبة من الجيش الذي كان يطلق على نفسه لا يقهر، ونصر الله خير أجناد الأرض رجال القوات المسلحة ونحن بدائنا إعادة قصه الكفاح ونصر ضد الإرهاب ومنذ ثورة يونيو نعيد بناء الدولة وحمايتها من الإرهاب الأسود”.