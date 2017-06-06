رحب الإعلامي عمرو أديب، بقرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن، قطع علاقاتها بشكل كامل مع دولة قطر؛ ردًا على ممارسات الدوحة الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار، مضيفًا: “القطريين فضيحتهم بقت بجلاجل في العالم كله اليوم، وقناة الجزيرة فاتحة بتشحت وتبوس الإيدين”.

وقال أديب، في برنامجه “كل يوم”، المذاع على شاشة “أون إي”، أن نفاذ السلع الغذائية بالمحال والسوبر ماركت بالدوحة، عقب قرارات قطع العلاقات أظهر المواطن القطري بشكل سيئ للغاية وغير معتاد، مضيفا : “قطر اللى بتشرب العالم كله غاز، مفيش عيش ولا لبن ولا سكر عندها”.

وقال “تخيلت قطر أن صبر أهل الخليج خوف أو تردد أو عدم قدرة ولا يدركون أن السعودية في 2014 كان لها موقف قوي من قطر، وداعمًا لمصر في محنتها متحدية أمريكا والعالم أجمع”.