عرضت قناة العربية، فيديو مصورا، منذ قليل، يرصد التهافت الشديد على شراء المواد التموينية في قطر، بشكل غير معتاد.

وعلى الرغم من إعلان قطر أن قرار المقاطعة لن يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، والمقيمين في قطر، غير أن الواقع كان عكس ذلك، حيث شهدت أسواق قطر تهافتا على شراء المواد التموينية.

وكانت “مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن”، أعلنت قطع علاقاتها بشكل كامل مع دولة قطر؛ ردًا على ممارسات الدوحة الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار، والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران؛ للتخريب ونشر الفوضى.