أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هناك 225 ألف مصرى يعملون فى قطر بعدة قطاعات، وتابع:” المصريين يعملون فى بعض الأجهزة الحكومية والوزارات الخاصة بالدولة القطرية والغالبية العظمى يعملون فى القطاع الحر”، مشدداً على أن البلاد مستعدة لتسكين العمالة حال قدومها من قطر فى كافة الوظائف المتاحة والموجودة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “ما وراء الحدث”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “extra news”، إن مصر لديها لجنة للأزمات والطوارئ مكونة من عدة وزارات تعكف على متابعة الأحداث فى الدوحة على مدار الساعة، وتابع:”حتى اللحظة لم يصدر أى قرار من دولة قطر تجاه العمالة المصرية .. كل الاحتمالات موجودة ونحن نحسب الأسوأ ومستعدون له”.