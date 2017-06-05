علق ضرار الفلاسي، كاتب ومدير عام مؤسسة وطني الإمارات، على قطع عدد كبير من الدول العربية ودول الخليج علاقتهم مع دولة قطر ، بسبب سياستها الداعمة للجماعات الإرهابية، ومن بين تلك الدول “مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والمتحدة والبحرين”.

وقال الفلاسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “ten”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر عانوا الأمرين منذ ما يقارب 10 سنوات من الإعلام القطري وخاصة قناة الجزيرة القطرية التي أحدثت فوضى خلاقة في المنطقة.

وتابع :” الأمور دلوقتي كلها بقت على المكشوف ، لازم قطر تاخد قرار لإما معانا لإما ضدنا،”، مشددًا على ضرورة تقديم الدوحة مبادرة حسن النية وإيقاف التحريض القطري على الدول العربية وعدم دعم الجماعات الإرهابية ، وكذلك إيقاف الإرهابين من استقلال المنابر القطرية مثل القرضاوي.

وأشار إلى أن قطر كانت تهيج الرأي العام في الدول العربية وخاصة مصر ، التي تُعد من أكثر المتضررين من الإعلام القطري، و الكره الآن في ملعب قطر ، حيث يجب أن يكون هناك مبادرة للتهدئة ، وعلى قطر أن تحكم قطر صوت العقل بدلا من سياسة الصوت العالي.