قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر بصدد إصلاح اقتصادى شامل بدءا من أول يوم تواجد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منصبه، ومر بتطورات خلال السنوات الثلاثة، مشيرة إلى أنه عقب صدور قانون الاستثمار يستعد مجلس الوزاراء لمناقشة قانون الشركات الخميس القادم، لرفعه إلى البرلمان.

وأضافت سحر نصر خلال كلمتها بحفل سحور الغرفة الفرنسية، أن الدولة تبحث عن فرص الاستثمار المحفزة، لأننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ونحتاج إلى أن نتحرك سريعا مشيرة إلي أن قانون الاستثمار به 10 نقاط، مشيرة إلى إن القانون قدم لمجلس النواب عبارة عن 141 مادة وكان يجب أن يكون مبسطا، لذلك نشكر مجلس النواب الذى أخرج هذا القانون واحتوى على ضمانات للمستثمر.

وأشارت إلى أن النقطة الثانية تمثلت فى الحوافز وفقا لتقسيم المناطق بطرق علمية حسب احتياج كل منطقة، وبهدف تشجيع المشروعات كثيفة العمالة، لافتا إلى أن المستثنر أصبح أمام أماكن محددة تحتوى على الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة فى كل مشروع، لافتا إلى أن فض المنازعات كان من بين التحديات التى تغلب عليها القانون بتقنين إجراءات فض المنازعات.

ولفتت سحر سصر إلى أن ترتيب مصر تدهور فى السنوات الماضية، مؤكدة أن القانون عمل على حوكمة منظومة الاستثمار، وإضافة مزيد من الشفافية لتيسير كل الإجراءات، موضحة أنه تم تحديد مهام المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي.

وتابعت: “رئيس الوزارة كلفني بتشكيل لجنة تضم كل الوزارات كلزراعة والتعليم والسياحة، وستعقد أول اجتماع بعد غد الأربعاء القادم لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى انها بدأت في عملية الاصلاح المؤسسى لتسهيل عملية الاستثمار وتطويرها، حتى نتمكن من حل المشاكل بشكب فورى دون أن يتاح لها فرصة أن تكبر.

وطالبت نصر الشركات بالشفافية، لتغيير الثقافة العامة حول القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشركات يجب أن تقدم معلومات أكثر فى الفترة القادمة.