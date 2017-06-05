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ميدو يعتذر عن بي إن سبورت
احمد حسام ميدو يبكي

ميدو يعتذر عن بي إن سبورت

2017-06-05 23:23:17
كتب - متابعات

اعتذر أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة رسميا عن عدم الظهور مرة أخرى بقنوات “بى إن سبورت” كمحلل فني على المباريات في الفترة المقبلة.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصى على تويتر قائلا: الْيَوْمَ فقط اعتذر عن عدم الاستمرار في العمل بمجموعة قنوات بي إن سبورتس.

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