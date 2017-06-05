عادت إلى مطار القاهرة مساء اليوم الاثنين والدة المستشار الدكتور” إيهاب عبد الحميد ” القائم بالأعمال المصرى لدى قطر على رحلة مصر للطيران القادمة من الدوحة وذلك قبل ساعات من وقف الرحلات الجوية بين مصر، وقطر فجر الثلاثاء تنفيذا لقرار قطع العلاقات بين مصر وقطر.

وتمت الرحلة الخاصة بوالدة القائم بالأعمال على رحلة مصر للطيران رقم 936 والقادمة من الدوحة والتى تأخر وصولها 6 ساعات بسبب تداعيات قطع العلاقات.

