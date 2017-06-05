ساويرس يحذر من هجمات إرهابية بعد قطع العلاقات مع قطر

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه من المتوقع تصاعد الهجمات الإرهابية بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، معتبرًا الدوحة المركز الرئيسي للإرهاب في العالم.

وناشد ساويرس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم لميس الحديدي، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر الفترة الحالية ورفع درجة الاستعداد القصوى لوأد العمليات الإرهابية، مردفًا: “مش هنسكت على الناس دي ويجب ضبط هؤلاء الممولين للإرهاب متلبسين وفضحهم في العالم”.

وتابع: “إن الاستثمارات القطرية في مصر لن تتأثر بعد قرارات قطع العلاقات ولكن غير مرحب بهم، وذلك لكون قطر دولة داعمة للإرهاب وممولة للعمليات الإرهابية التي تستهدف إراقة دماء الأبرياء”.