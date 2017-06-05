 Moheet on google
الثلاثاء 6 يونيو 2017 02:16 صباحاً
روابط سريعة
محلل سعودي: 5 يونيو ستبقى نكسة مشؤومة على النظام القطري
الإعلامي خالد المجرشي

محلل سعودي: 5 يونيو ستبقى نكسة مشؤومة على النظام القطري

2017-06-05 23:16:23
متابعات

قال الكاتب والمحلل السعودي خالد المجرشي، إنه إذا كان يوم 5 يونيو ذكرى النكسة فهي نكسة على النظام القطري، ورغم أنه يوم مشئوم على الأمة العربية، إلا أن النظام القطري سيظل يتذكر هذا التاريخ، بشؤم في كل مناسبة، وفي كل عام، بعد قطع 7 دول عربية وخليجية علاقتها بقطر.

وأضاف “المجرشي”، خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يجب على قدر الجرم يأتي العقاب، موضحًا أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على قدر كبير من الوعي، وكذلك كافة ملوك ورؤساء الدول العربية، ورأوا جميعًا أن هناك تجاوزات قطرية فجة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2013 وبعد سقوط نظام المعزول محمد مرسي في مصر، زادت التدخلات القطرية في كل الدول العربية، حيث كانت تدعم الجماعات الإرهابية، وسعت مؤخرًا لزعزعة أمن البحرين.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3