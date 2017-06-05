قال الكاتب والمحلل السعودي خالد المجرشي، إنه إذا كان يوم 5 يونيو ذكرى النكسة فهي نكسة على النظام القطري، ورغم أنه يوم مشئوم على الأمة العربية، إلا أن النظام القطري سيظل يتذكر هذا التاريخ، بشؤم في كل مناسبة، وفي كل عام، بعد قطع 7 دول عربية وخليجية علاقتها بقطر.

وأضاف “المجرشي”، خلال لقائه ببرنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يجب على قدر الجرم يأتي العقاب، موضحًا أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على قدر كبير من الوعي، وكذلك كافة ملوك ورؤساء الدول العربية، ورأوا جميعًا أن هناك تجاوزات قطرية فجة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2013 وبعد سقوط نظام المعزول محمد مرسي في مصر، زادت التدخلات القطرية في كل الدول العربية، حيث كانت تدعم الجماعات الإرهابية، وسعت مؤخرًا لزعزعة أمن البحرين.