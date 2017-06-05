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"تليجراف": منفذ هجوم لندن حاول زرع التطرف وسط أبناء جيرانه
احداث لندن ـ بريطانيا

"تليجراف": منفذ هجوم لندن حاول زرع التطرف وسط أبناء جيرانه

2017-06-05 22:52:14
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كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية، اليوم الاثنين، أن أحد منفذي هجوم جسر لندن كان يسعى لزرع التطرف وسط أبناء جيرانه بالمجمع السكني الذي يقطن فيه في منطقة “باركنج شرق لندن.

وأضافت الصحيفة أن عددا من جيران خورام شاه زاد بات - حسبما كشفت الشرطة البريطانية وأحد مساعديه في الهجوم عن اسمه - أبلغوا السلطات عنه خوفا من أفكاره المتطرفة على مدار الأعوام الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زاد بات “بريطاني الجنسية من أصل باكستاني” دفع 10 طلاب على الأقل يقطنون معه في المجمع السكني نحو التطرف، بعد أن أبدى هؤلاء الشباب رغبة في أن يكونوا انتحاريين.

وفي السياق ذاته، قالت إريكا جاسباري - وهي أم إيطالية لثلاثة أطفال تقطن في باركنج - إنها أبلغت الشرطة كذلك منذ عامين عن بات، بعد أن اكتشفت ما وصفتها بـ”عملية لغسيل المخ” حاول الإرهابي إجراءها لإغواء أطفالها.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب كانت تسجل على مدار الشهر الماضي بشكل سري محادثات خلية إرهابية على علاقة بتنظيم “داعش” في منطقة باركنج، مضيفة أن الشرطة رصدت أيضا مناقشات دارت بين أعضاء الخلية حول استخدام موقع “يوتيوب” للمساعدة في التخطيط لهجوم بشاحنة وسكاكين بلندن، على غرار هجمات سابقة في نيس، ثم برلين وأخيرا على جسر وستمنستر وأمام البرلمان البريطاني.

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