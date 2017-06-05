شيخ الأزهر: حذرنا من دموية أصحاب بعض التوجهات2017-06-05 22:38:40
زار الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها يرافقه عدد من عمداء الكليات وقيادات الجامعة وممثلى اتحاد طلاب الجامعة لأور مرة جامعة مصرية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والذى أشاد بالزيارة ورحب بوفد جامعة بنها فى زيارة غير مسبوقة لجامعة مصرية لمشيخة الأزهر.
وأكد شيخ الأزهر فى بداية اللقاء “أني سعيد بهذه الزيارة وبأول جامعة تفكر فى زيارة الأزهر لتحمل دعما له فى زمن المسرحيات الزائفة من قتل وتدمير، مشيرا إلى أننا لابد أن نعترف أن هناك بعدا سياسيا دوليا وإقليميا لعب دورا كبيرا فى قتل الناس تنفيذا لخطة لم تعد سرا وهى تقسيم المقسم وإنشاء شرق أوسط جديد وإشاعة الفوضى الخلاقة.
وأضاف أنه من المهم أن نتحدث عن أسباب الظاهرة حتى نستطيع مواجهتها ولا نتحدث عن النتائج، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن أسفه لتعرض الأزهر لحملة إعلامية شرسة ضده وقال إن الأزهر متهم بأنه سبب فى وجود داعش فى ضوء مخطط يقصد به هدم الأزهر ورسالته وقال إن الأزهر يضم أقدم وأعرق وأكبر جامعة فى العالم يدرس بها 30 ألف طالب وافد من 106 دول ويبلغ عدد طلابها 420 ألف طالب.
وشدد شيخ الأزهر على أننا حذرنا من دموية أصحاب بعض التوجهات فى حالة تمكينها ولم يستمع إلينا أحد، وحول سؤال عن موقف الأزهر من رفضه تكفير الدواعش قال فضيلة الإمام الأكبر إن من يرتكب جريمة بالإسلام أو غير الإسلام طالبنا بقتله ومحاربته وقال: إننا لو كفرنا من ينتمون إلى داعش فقد أهديناهم هدية ينتظرونها لأنهم فى المقابل يكفروننا ويحاربوننا.
وتابع أن ما يحدث لأخواننا المسيحيين يقصدون به زعزعة استقرار مصر لأن مصر ليس بها سنة وشيعة كما فى اليمن والعراق وسوريا الذين تم تدميرهم بتزكية الصراع بين السنة والشيعة بينما فى مصر يفشلون فى الوقيعة بين أبناء الأمة فيحاولون الدخول لهز الاستقرار الذى تنعم به مصر باستهداف المصريين من المسيحيين.
وقال إننا منتبهين إلى ذلك وأن العلاقة بيننا وبين أشقائنا المسيحيين أقوى من محاولات الوقيعة بيننا وأننا نقوم بزيارة البابا فى مقره مرتين فى العام ويأتى هو إلينا فى مشيخة الأزهر وهذا ما يجعل المتربصين بمصر يبحثون عن أى مشكلات لاختراعها وللوقيعة بيننا.
وقال شيخ الأزهر إنه سيقبل زيارة جامعة بنها وفقا للدعوة التى وجهها له رئيس الجامعة للمشاركة فى وضع حجر الأساس لإنشاء أول مستشفى تخصصى يتبع جامعة بنها.
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