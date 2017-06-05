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عمرو عبدالحميد: قطر دويلة صغيرة لديها شهية كبيرة
الإعلامي عمرو عبدالحميد

عمرو عبدالحميد: قطر دويلة صغيرة لديها شهية كبيرة

2017-06-05 22:30:31
كتب - متابعات

وصف الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين بـ “القرار الأهم في عام 2017.

وقال “عبدالحميد”، خلال برنامجه، اليوم الاثنين: “قطر يصفها المحللين الغربيين بالدويلة ضصغيرة لديها شهية كبيرة، واتضح ذلك خلال تحركات قطر في المنطقة بداية من دعم  الإرهابيين ومرورا بالمنصات الإعلامية التي تؤجج نار الفتنة، وصولا لتعاونها مع إيران”.

وأشار “عبدالحميد”، إلى أن قرار قطع العلاقات المصرية الخليجية مع قطر “تأخر كثيرا بعد التأكد من دعم الدوحة للإرهاب”.

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