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شاهد..مراسم استقبال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية بوزارة الدفاع
صدقي صبحي وسيلفي جولار

شاهد..مراسم استقبال وزيرة القوات المسلحة الفرنسية بوزارة الدفاع

2017-06-05 22:30:29
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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يوضح مراسم استقبال، سيلفى جولار وزير القوات المسلحة الفرنسية، والتى كان فى استقبالها الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأجريت لها مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزف السلام الوطنى لكلا البلدين، كما عقد الجانبان لقاءً بحث فيه عددٍ من الملفات التى تمس المنطقة، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى، فى ضوء علاقات التعاون والشراكة التى تجمع البلدين، وكذلك فتح آفاقٍ جديدةٍ فى مختلف المجالات؛ لتوحيد وجهات النظر حول القضايا الراهنة وعلى رأسها مجابهة الإرهاب.



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