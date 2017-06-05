قطعت قناة الجزيرة القطرية خطاب أمير قطر، بعد بثه بثوان، وذلك عقب قرارات مصر والسعودية والإمارات والبحرين ودول عدة بقطع علاقاتها بقطر.

وظهرت في اللقطات التي بثتها قناة “العربية” توقف الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة، خديجة بنت قنة، فجأة؛ لتعلن موعد كلمة الأمير تميم بن حمد، لكن سرعان ما انقطعت الكلمة، بتقرير منقول من قناة العربية؛ لتعود المذيعة وتعتذر عن الخطأ غير المقصود في حق أمير قطر.

وظهر تميم في حالة ارتباك وتوتر شديد، خلال الثواني التي تحدث خلالها، كما ساد الارتباك حال خديجة بنت قنة.