300 جنيه للأسر المتضررة من العقار المائل بمنطقة الأزاريطة2017-06-05 22:28:23
أمرت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بصرف مبلغ 300 جنيه للأسر المتضررة من العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بواقع 100 جنيه يوميًا ولمدة ثلاثة أيام ومن المقرر أن يتم تسليم 21 وحدة سكنية في تعاونيات العامرية لأصحابها، غدًا الثلاثاء.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقوم بتجهيز الشقق بالتعاون مع جمعية الأورمان وتمكنت من توفير الأثاث اللازم للوحدات وجاري نقله وفرش الشقق به، وهو عبارة عن دولاب و3 أسرة وثلاجة وغسالة وبوتاجاز في كل وحدة سكنية، بالإضافة إلى دولاب مطبخ مكون من قطعتين ، إضافة إلى قيام فريق من موظفي مديرية التضامن بالإسكندرية بإجراء عمليات البحث الاجتماعي لأكثر من 300 حالة من متضرري عقارات الأزاريطة للوقوف بدقة على وضعهم الاجتماعي وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بهم.
وهناك نحو 4 آلاف فرد من سكان العمارات المجاورة في المنطقة تم إخلاء وحداتهم مؤقتا للاطمئنان على سلامتهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فرق إنقاذ القوات المسلحة متابعة عملية هدم برج الأزاريطة المائل، بينما قامت الشرطة بحماية المكان وإخلاء جميع السكان من المنطقة المجاورة، وتأمين المارة وإبعادهم عن محيط عمليات الهدم.
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