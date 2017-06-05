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زعماء "الإيكواس" يوافقون على تمديد بقاء قوات المجموعة في جامبيا لمدة عام آخر
الايكواس شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا

زعماء "الإيكواس" يوافقون على تمديد بقاء قوات المجموعة في جامبيا لمدة عام آخر

2017-06-05 22:10:47
أ ش أ

وافق زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” خلال اجتماعهم اليوم في منروفيا على تمديد بقاء قوات “الإيكواس” في جامبيا لمدة عام آخر.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية أن نحو سبعة آلاف جندي - من بينهم خمسمائة من قوات الإيكواس - عبروا حدود السنغال إلى جامبيا في بداية العام الجاري من أجل إجبار الرئيس السابق يحيى جامع على التخلي عن السلطة لصالح الرئيس أداما بارو الذي فاز في الانتخابات الرئاسية بجامبيا في ديسمبر الماضي، ومغادرة البلاد.

وكانت قوات “الإيكواس” قد تعرضت لاعتداء يوم الجمعة الماضي من جانب سكان قرية “كانلاى” الموطن الأصلي لجامع، طبقا لوزارة الداخلية الجامبية.

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