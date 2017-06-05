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واشنطن توافق على صفقة أسحلة للسعودية بقيمة 750 مليون دولار
البنتاجون

واشنطن توافق على صفقة أسحلة للسعودية بقيمة 750 مليون دولار

2017-06-05 22:06:53
متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الإثنين، أن واشنطن وافقت على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 750 مليون دولار موجهة للتدريب والدعم.

وأوضحت الوزارة - وفقا لراديو “سوا” الأمريكي - أن الصفقة تأتي ضمن برنامج للتدريب ستستفيد منه القوات الجوية السعودية.

من جانبها، أشارت وكالة التعاون الدفاعي والأمني المسئولة عن مبيعات السلاح الخارجية أنها أبلغت الكونجرس بهذه الصفقة الجمعة الماضية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته الى السعودية في مايو الماضي عن عقود تسليح تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار مع السعودية.

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