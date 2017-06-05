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الخازن: قطر تحتضن الجماعات الإرهابية وتمولها ..ويجب تغيير سياستها
جهاد الخازن

الخازن: قطر تحتضن الجماعات الإرهابية وتمولها ..ويجب تغيير سياستها

2017-06-05 22:33:11
كتب - متابعات

ناشد الكاتب الصحفي الكبير جهاد الخازن ، دولة قطر وأميرها تميم بن حمد أن تغير من سياستها، بعد اندلاع الأزمات بينها وبين 7 دول عربية منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، حيث ليس من المعقول أن تكون هناك 7 دول عربية مخطئة في حق قطر.

وأضاف الخازن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”،  أن الكثير من الدول العربية تشتكي من قطر في احتوائها للجماعات الإرهابية وتمويل الإرهابيين وتسليحهم، كما كانت هناك مؤخرًا شكاوي من تصرفات قطرية ضد البحرين.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه يجب على الأمير تميم بن حمد بأن ينتهج سياسات جيدة من أن يتكاتف مجلس التعاون الخليجي معا مرة أخرى، وهذا ليس صعب على قطر، حيث أن الخصومة مع الدول العربية مثل مصر والسعودية والإمارات تضر بقطر ، ولا تفيد على المدى القصير أو الطويل.

وتابع :” رغم أن قطر دولة صغيرة إلا أنه قادره على استقبال الدول العربية حولها”.

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