أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، تعقيبًا على حكم قراءة القرآن الكريم على الميت، إن الله سبحانه وتعالى يقول: “وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ”، منوهًا إلى أن مصيبه الفتوى إما أنها معلبه مذهبًا أو أن هناك تعصب لرأي، مشددًا على أن قراءة القرآن والأذكار الشرعية وسائر القروبات تصل للموتي.

وقال في حواره ببرنامج “أسال أزهري” على شاشة “ltc”، اليوم الإثنين: “إن في مُسند الإمام أحمد، روي أن الإمام أحمد كان يمشى في الطريق ومعه مُحدث يُدعي مُبشر الحلبي، فسمعوا قارئ يقرأ القرآن على قبر، فقال ياقارئ القرأن هذا بدعة، فقال مُبشر الحلبي، يا أحمد ماذا تقول في فلان من المُحدثين قال ثقة، قال فإنه حدث بأن سيدنا عبدالله بن عمرو بن العاص، أوصى إذا مات وقبر في قبره أن يقرأ عن رأسه وقدميه بفواتح وخواتيم صورة البقرة، فقال الإمام أحمد: أأنت سمعته، قال نعم، فقال له: أرجع إلى الرجل فأمره أن يقرأ”.