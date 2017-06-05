أكد مصدر بالنادي الأهلي أن الإيفواري رزاق سيسيه لاعب فريق أسوان خارج حساباتنا ولا توجد نية للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وشدد على عدم صحة وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب حاليا، مشيرا إلى أن النادي بالفعل كان مهتما بضمه في السابق إلا أنهم صرفوا النظر عن التعاقد معه بعد الاتفاق مع مهاجم آخر صاحب إمكانيات أكبر وأفضل من “سيسيه”.

وقال إن الجهاز الفني هو الذي يحدد نوعيه اللاعبين الذي يتم التعاقد معهم حسب إمكانياتهم وطريقة لعبهم وأن حسام البدري المدير الفني للفريق، هو من طلب صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب، خاصة أنه طلب التعاقد مع لاعب بمواصفات هجومية محددة.