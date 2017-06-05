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أحمد موسى: تسونامي يضرب قطر
الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: تسونامي يضرب قطر

2017-06-05 21:36:17
كتب - متابعات

رأى الإعلامي أحمد موسى، أن المقاطعات العربية لدولة قطر مثل التسونامي الذي يضرب قطر ويحولها لدولة تبحث عن العيش والسكر والزيت والسمنة”، منوها أن زلزال قطع العلاقات يصيب القطريين بالهلع والتكدس بالمتاجر لتخزين السلع الغذائية.

وقال في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد ” مساء الإثنين، إن الأشقاء فى المملكة العربية السعودية أغقلوا المنافذ التي تقوم بتوريد الأطعمة لقطر ولذلك أصبحت منافذ بيع السلع الغذائية خاوية، معلقا: “هيحصلهم مجاعة.. ومش هيلاقوا السحور وداخلين على أيام صعبة”.

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