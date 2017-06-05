صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً مع نيكوس كوتزياس وزير خارجية اليونان، حيث أفادة بأنه على ضوء قرار الحكومة المصرية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ، ونظراً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر واليونان ، فإن مصر تتطلع إلى قيام سفارة اليونان بالدوحة برعاية المصالح المصرية بدلاً من السفارة المصرية التي سيتم اغلاقها ليحل محلها قسم رعاية المصالح المصرية داخل سفارة اليونان.

وأوضح أبو زيد ـ في تصريح صحفى مساء اليوم الإثنين ـ أن وزير خارجية اليونان أبدى خلال الإتصال ترحيبه الكامل بقيام سفارة اليونان في الدوحة بهذه المهمة ، وسعادته بأن تتولى بلاده رعاية مصالح جمهورية مصر العربية في قطر.