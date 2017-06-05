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حلقة صادمة من رامز تحت الأرض.. وأحمد فتحي: إنت مجوسي!
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حلقة صادمة من رامز تحت الأرض.. وأحمد فتحي: إنت مجوسي!

2017-06-05 21:25:26
كتب - متابعات

تسببت حلقة اليوم في ذعر وخوف الفنان أحمد فتحي، الذي انفعل على الفنان رامز جلال، بسبب اكتشاف مقلب الأخير وإصابته بوعكة صحية على الهواء نتيجة هجوم حيوان السحلية المفترس خلال برنامج رامز تحت الأرض، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، حيث قال له “إنت مجوسي”!
وقال أحمد فتحي موجها قوله لرامز جلال: “مش خايف عليا خاف على نفسك.. أنا مش قادر يا رامز قلبي.. خلصت وانتهيت يا رامز متهزرش معايا.. خلصانة”، معبرًا عن تأسفه لما حدث له وتضرره الصحي والنفسي من المقلب المرعب الذي تعرض له.

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