دعا مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين ، وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عنه الى إعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بليبيا وشعبها جراء دعم دولة قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين ، وذلك بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية رسميًا مع الدوحة.

وطالب المجلس ، في بيان - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية - بسرعة إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية، داعيا مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية الى ضرورة فتح تحقيق دولي حول جرائم قطر في ليبيا بدعمها للإرهاب والإرهابيين.

ويُذكر أن 7 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والمالديف وموريشيوس قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر وإغلاق الحدود والمجال الجوي أمامها؛ بسبب دعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية مثل (داعش) و(الإخوان) ، إضافة الى سلوكها المعادي.