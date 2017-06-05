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بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأزمة بين قطر والدول العربية والتسوية السورية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الأزمة بين قطر والدول العربية والتسوية السورية

2017-06-05 21:12:09
أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، أزمة قطر والدول العربية، بجانب القضية السورية.

وذكر بيان للكرملين أن الرئيسين يدعوان جميع الدول المعنية إلى الحوار من أجل إيجاد حل وسط لصالح الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان إلى أن بوتين وأردوغان بحثا أيضا الوضع في سوريا واتفقا على مواصلة الجهود المشتركة للمساهمة في التسوية السورية، بما في ذلك توفير تنفيذ عملي لاتفاق إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في الجمهورية العربية السورية، موضحا أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين جاء بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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