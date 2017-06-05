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دبلوماسي سابق: قطر تعرضت لحصار لوجيستي وجغرافي
تميم بن حمد

دبلوماسي سابق: قطر تعرضت لحصار لوجيستي وجغرافي

2017-06-05 21:43:19
كتب - متابعات

أكد السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، إجراء جماعي من عدد من الدول العربية منها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وليبيا واليمن؛ لمعاقبة قطر بسبب سلوكها وسياستها التي دأبت على اللعب بالتناقضات في المنطقة.

وقال في مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، مساء الإثنين، إنه بعد قطع العلاقات العربية مع الدوحة، فإن قطر تعرضت لحصار لوجيستي وجغرافي من جيرانها في الإقليم، آملًا أن يكون هذا الإجراء باعثًا على تراجع النخبة الحاكمة في قطر عن السياسة “الازدواجية” التي تتبعها، وعلى الدوحة أن تفهم أن هذه السياسية شديدة الخطورة.

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