شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أننا في حاجة إلى تذكر حرب 10 رمضان للحصول على عبر ودروس في الإصرار والعزيمة والقوة.

وقال في حواره ببرنامج “حوار المفتي” عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الإثنين، أن الأساس في الإنتصار هو الإنتصار على النفس، والصوم هو في الحقيقة انتصار على شهوات الإنسان في مأكله ومشربه وكل شئ.

ولفت إلى أن الصوم درجات ليس فقط في الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن في الامتناع عن كل ما يغضب الله.