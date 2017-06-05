 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 11:09 مساءً
روابط سريعة
شوقي علام: الصوم درجات ليس فقط في الامتناع عن الطعام والشراب
المفتي شوقي علام

شوقي علام: الصوم درجات ليس فقط في الامتناع عن الطعام والشراب

2017-06-05 20:55:29
كتب - متابعات

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أننا في حاجة إلى تذكر حرب 10 رمضان للحصول على عبر ودروس في الإصرار والعزيمة والقوة.
وقال في حواره ببرنامج “حوار المفتي” عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الإثنين، أن الأساس في الإنتصار هو الإنتصار على النفس، والصوم هو في الحقيقة انتصار على شهوات الإنسان في مأكله ومشربه وكل شئ.
ولفت إلى أن الصوم درجات ليس فقط في الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن في الامتناع عن كل ما يغضب الله.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3