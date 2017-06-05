وقع وزير الشئون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال لقاء جمعهما اليوم /الاثنين/ بمقر الوزارة، على إتفاقيتي تعاون بين البلدين، حيث تنص الأولى على إحداث لجنة مشتركة تونسية فلسطينية، في حين تتعلق الإتفاقية الثانية بدعم العمل بين وكالتي التعاون الدولي بكلا البلدين.

وأفاد الجهيناوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مشيرا الي الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تونس.

وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها، والمتعلقة بإحداث لجنة مشتركة تونسية فلسطينية، ستكون بمثابة الإطار القانوني لتحديد مجالات التعاون بين البلدين، والعمل في إطار شراكة متكافئة تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأفاد أن الإتفاقية الثانية الموقعة بين وكالتي التعاون الدولي التونسية والفلسطينية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الوكالتين، إضافة إلى إستكشاف فرص جديدة للتعاون مع أطراف أخرى.

كما صرح الجهيناوي، بأنه تم خلال اللقاء، تباحث العلاقات التونسية - الفلسطينية الوطيدة، وتجديد التأكيد على وقوف تونس الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه إلى إسترجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه.

من جانبه .. عبر الوزير الفلسطيني عن إمتنانه لكل المساندة التي قدمتها تونس ومازالت تقدمها لفلسطين وشعبها، وتسخيرها لكافة إمكانياتها من أجل دعم حقوق بلاده في المحافل الدولية قائلا: “نقدر للشعب التونسي وللحكومة والدبلوماسية التونسية الموقف المؤيد للقضية الفلسطينية العادلة في كافة المحافل الدولية”، معربا عن إرتياحه للإتفاقيتين التي تم توقيعهما اليوم بين البلدين الشقيقين.