وزير خارجية فرنسا من لندن: علينا اتخاذ تدابير على مستوى التهديدات التي نواجهها2017-06-05 20:38:20
قال وزير الخارجية الفرنسي جون ايفو لودريان، إنه على باريس ولندن اتخاذ تدابير ترقى إلى مستوى التهديد الإرهابي الحالي.
وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده جون ايف لودريان اليوم الاثنين، عقب لقاءه بمقر السفارة الفرنسية بلندن مع أسر الضحايا الفرنسيين في الهجوم الذي ضرب العاصمة البريطانية قبل يومين والذي خلف 7 قتلى و48 مصابا من بينهم 21 حالتهم خطيرة.
وأشار لودريان إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا الفرنسيين هي سقوط قتيل وإصابة ثمانية بينهم أربعة حالتهم خطيرة بالإضافة إلى اثنين في عداد المفقودين.
وأعرب لودريان عن تضامن بلاده مع بريطانيا بعد أن شهدت الهجوم الإرهابي الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن كل الأوروبيين معنيين بهذه الأحداث.
وأضاف: “علينا اتخاذ تدابير مشتركة على مستوى التهديدات التي نواجهها”، مشيرا إلى أنه من بين التدابير الطارئة الواجب اتخاذها هي مكافحة الدعاية الإرهابية على الانترنت الذي يتواصل من خلاله الإرهابيون ويخططون لشن هجمات.
وأكد لودريان، أنه سيطلع بوريس جونسون على الاجراءات التي ستتخذها فرنسا، وفقا لتعهدات الرئيس ايمانويل ماكرون، لمواجهة هذه الممارسات وكذلك استخدام تطبيقات الرسائل المشفرة.
وذكر بعزم الرئيس ماكرون تشكيل مركز وطني لمكافحة الإرهاب متواصل مع رئيس الجمهورية ومهمته تكون سرعة الرد على الاعتداءات، مشيرا إلى وجود مركز مماثل بالمملكة المتحدة.
وشدد على ضرورة مواصلة تعقب إرهابي داعش والقاعدة في معاقلهم في سوريا والعراق والحيلولة دون امتداد نفوذهم لمناطق أخرى بالشرق الأوسط وفي ليبيا والساحل.
وأكد لودريان أن فرنسا عازمة على خوض هذه المعركة حتى النهاية مع شركائها، معتبرا أن ما هو مستهدف هي الديمقراطية والحرية وطريقتنا في العيش و قيمنا..”، وتابع قائلا:”لن ينتصر (الإرهابيون) وسنحشد كافة الامكانات لذلك”.
ومن المقرر أن يلتقي جون ايف لودريان نظيره البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.
-
«رحلات دوت كوم» تقدم عروضا متميزة لخدمة المسافرين في رمضان والعيد
وقعت شركة رحلات دوت كوم عدد من الاتفاقيات الفعالة مع شركاء مستقبليين في الشرق الأوسط لتعظيم استفادة عملائها من خلال تحسين عمليات البحث عن تذاكر الطيران والغرف ...Sun, 04 Jun 2017 12:30:50 GMT
-
السعودية تؤكد التزامها بتسهيل الحج والعمرة للقطريين
قررت المملكة العربية السعودية قطع العلاقات مع قطر، إلا أنها أكدت التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين. وقال البيان الذي ...Mon, 05 Jun 2017 06:40:29 GMT
-
صحيفة بريطانية: بعد عامين من الحرب .. اليمن على شفا دمار كامل
رأت صحيفة “اندبندنت” البريطانية أن اليمن تعثر في ظلام الدمار بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من سنتين بين الحوثيين وحلفائهم بما فيهم الرئيس السابق على عبدالله صالح، ...Mon, 05 Jun 2017 12:52:48 GMT
-
الاتحاد السعودي يقاطع القنوات الرياضية القطرية
كشفت تقارير إعلامية إماراتية، عن أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفني، من الحديث مع شبكة قنوات “Bein sports”، و”الكأس” القطرية. وذكرت ...Mon, 05 Jun 2017 10:20:10 GMT
-
"الجارديان": قطع العلاقات مع قطر القرار الأخطر بالمنطقة منذ سنوات
وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية قرار «مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وليبيا» بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بالأزمة الأكثر خطورة ...Mon, 05 Jun 2017 09:21:51 GMT
-
الشرطة البريطانية تكشف هوية اثنين من منفذي هجوم لندن
كشفت الشرطة البريطانية،اليوم الأثنين هوية اثنين من منفذي هجوم لندن وهما خرام بات، الباكستاني الأصل، ورشيد رضوان المغربي من أصول ليبية. وأوضحت الشرطة -في بيان ...Mon, 05 Jun 2017 18:39:12 GMT
-
كرم جبر: تم إقرار صرف العلاوة وفقا لظروف كل مؤسسة
قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه تم إقرار صرف العلاوة الخاصة بالعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بأثر رجعي منذ إعلانها في يوليو الماضي. ...Mon, 05 Jun 2017 18:40:15 GMT
-
المعارضة القطرية تبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني
يجتمع أعضاء المعارضة القطرية اليوم الإثنين، وبشكل عاجل، لبحث تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تجمع كل أطياف المجتمع القطري وطوائفه دون استثناء، وستعتمد معيار المحاصصة في ...Mon, 05 Jun 2017 10:50:56 GMT
-
نجمة غرابيب سود "رينا بشور" ترد على منتقدي العمل
ردت النجمة رينا بشور على الانتقادات التي طالت مسلسل “غرابيب سود” الذي تؤدي بطولته إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية. وقالت رينا في تصريحات صحفية إن “غرابيب ...Mon, 05 Jun 2017 16:44:56 GMT