 Moheet on google
الإثنين 5 يونيو 2017 11:21 مساءً
روابط سريعة
الشرطة البريطانية تكشف هوية اثنين من منفذي هجوم لندن
الشرطة البريطانية ‎

الشرطة البريطانية تكشف هوية اثنين من منفذي هجوم لندن

2017-06-05 20:33:07
متاعات

كشفت الشرطة البريطانية،اليوم الأثنين هوية اثنين من منفذي هجوم لندن وهما خرام بات، الباكستاني الأصل، ورشيد رضوان المغربي من أصول ليبية.

وأوضحت الشرطة -في بيان أوردته قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - أن خرام كان معروفا لدى أجهزة الأمن، لكن السلطات لم ترصد دليلا على تخطيطه لهجوم.

من جانبه، قال مارك راولي قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية” إن بات (27 عاما) مواطن بريطاني مولود في باكستان، أما رضوان (30 عاما) “فادعى أنه مغربي وليبي”.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن الشرطة البريطانية عثرت على بطاقة هوية أيرلندية في ملابس أحد منفذي هجوم لندن الثلاثة بعد مصرعهم بالرصاص .

وأضاف أن الشرطة البريطانية تواصلت مع نظيرتها الأيرلندية إلى أنه عاش في دبلن لبعض الوقت. ويعتقد بأن الرجل من أصل مغربي ومتزوج من اسكتلندية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3