كشفت الشرطة البريطانية،اليوم الأثنين هوية اثنين من منفذي هجوم لندن وهما خرام بات، الباكستاني الأصل، ورشيد رضوان المغربي من أصول ليبية.

وأوضحت الشرطة -في بيان أوردته قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - أن خرام كان معروفا لدى أجهزة الأمن، لكن السلطات لم ترصد دليلا على تخطيطه لهجوم.

من جانبه، قال مارك راولي قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية” إن بات (27 عاما) مواطن بريطاني مولود في باكستان، أما رضوان (30 عاما) “فادعى أنه مغربي وليبي”.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن الشرطة البريطانية عثرت على بطاقة هوية أيرلندية في ملابس أحد منفذي هجوم لندن الثلاثة بعد مصرعهم بالرصاص .

وأضاف أن الشرطة البريطانية تواصلت مع نظيرتها الأيرلندية إلى أنه عاش في دبلن لبعض الوقت. ويعتقد بأن الرجل من أصل مغربي ومتزوج من اسكتلندية.