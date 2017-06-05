قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه تم إقرار صرف العلاوة الخاصة بالعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بأثر رجعي منذ إعلانها في يوليو الماضي.

وأضاف جبر في تصريح له اليوم الاثنين، أن الهيئة وافقت على صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية وفقاً للقانون وظروف كل مؤسسة، وهي من حق العاملين بالمؤسسات الذين تنطبق عليهم ولكن يجري البحث عن كيفية التمويل وتدبير هذه الأموال.

وأوضح أن الأهم هو التعاون مع المؤسسات فى الوقت الحالى للبحث عن مصادر للتمويل، لأن هناك مشاكل مالية ضخمة تعاني منها المؤسسات القومية.