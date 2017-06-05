أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة احوال المصريين العاملين فى الدوحة.

وقال في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن قطر لها بعض الاستثمارات، ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار، مؤكدا أنه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون فى الجامعات المصرية.