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الحكومة تعد بعدم المساس بالطلاب القطريين الذين يدرسون في مصر
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

الحكومة تعد بعدم المساس بالطلاب القطريين الذين يدرسون في مصر

2017-06-05 20:47:28
كتب - متابعات

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة احوال المصريين العاملين فى الدوحة.
وقال في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن قطر لها بعض الاستثمارات، ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار، مؤكدا أنه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون فى الجامعات المصرية.

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