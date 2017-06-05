أقلعت مطار القاهرة، مساء اليوم، الإثنين، الطائرة الثانية لشركة مصر للطيران، متوجهة إلى الدوحة قبل ساعات من وقف الرحلات الجوية بين مصر وقطر فجر غد الثلاثاء تنفيذا لقرار قطع العلاقات بين مصر وقطر.

وكشفت مصادر بمصر للطيران أن الطائرة أقلعت برحلة رقم 1937 متوجهة إلى الدوحة، حيث تم تكبير طراز الطائرة إلى إيرباص 330 لتستوعب حوالى 300 راكب خلال رحلة عودتها من قطر، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح غد الثلاثاء.

وأعلن باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدنى، أن الوزارة أصدرت قرارا بوقف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط بداية من الساعة السادسة من غد الثلاثاء إلى أجل غير مسمى.