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محمد فتحي يتعرض للإغماء في "رامز تحت الأرض"
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محمد فتحي يتعرض للإغماء في "رامز تحت الأرض"

2017-06-05 19:55:47

أصيب الفنان الكوميدي محمد فتحي بحالة من إغماء بعد اكتشافه مقلب رامز جلال في برنامجه “رامز تحت الأرض” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر” مساء اليوم.

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