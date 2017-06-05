"العرابي": قطع العلاقات مع قطر خطوة لا بد منها

وصف وزير الخارجية الأسبق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب محمد العرابي، قرار قطع العلاقات مع قطر الصادر من عدد من الدول العربية من بينها مصر، “بانه خطوة ...