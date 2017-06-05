قال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ان الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار تعليق العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا الي انه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة احوال المصريين العاملين في الدوحة، مشددا على انه لا مساس بالقطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية .

واضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء قبيل مغادرته مقر المجلس عقب انتهاء اجتماعات اليوم، ان قطر لها بعض الاستثمارات ومن السابق لاوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار، مؤكدا انه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات المصرية.

وفيما يتلعق باستيراد الغاز من الخارج، ومدى تأثره بقطع العلاقات مع قطر، أوضح المهندس شريف اسماعيل ان مصر تستورد الغاز من عدة شركات عالمية ولا علاقة بقطع العلاقة مع قطر واستيراد الغاز.

وترأس المهندس شريف اسماعيل اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الكهرباء، والانتاج الحربى، والاستثماروالتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية من بينها الادوات المالية غير المصرفية لتنمية الاراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة فى ضوء الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالاصول غير المستغلة ووجود مقترحات لاستغلالها.

وقال المهندس شريف اسماعيل في تصريحاته قبيل مغادرته مقر مجلس الوزراء ردا علي زيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة للكهرباء والبترول ان الدعم يتاثر بعدة عناصر، منها سعر الصرف والاسعار العالمية، والانتاج المحلي مقابل ما نستورده من الخارج.

واضاف رئيس الوزراء ان مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة تبلغ قيمتها 330 مليار جنيه، لكل انواع الدعم المقدمة بما في ذلك دعم السلع الغذائية، مشيرا الي ان الحكومة تعمل علي ترشيد الدعم لتوفير التمويل اللازم للتعليم والصحة والخدمات المقدمة للمواطنين.